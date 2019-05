Flash info en Lorraine mercredi 22 mai 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

Les maires de Metz, et Trèves réclament une compensation fiscale au Luxembourg. ///



Début aujourd'hui de l'exposition "Espions 1871/1914", au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte, reportage à suivre. ///



La 2è édition de "Mecleuves terre de Blues" aura lieu les 6 et 7 septembre, mais se prépare déjà activement! ///



Une piétonne a été fauchée par une voiture hier à Metz, par un automobiliste qui a pris la fuite. Le conducteur était activement recherché. ///