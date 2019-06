Flash info en Lorraine mercredi 5 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

La Moselle, et 11 départements du Nord-Est sont placés en vigilance Orange, risque d'orages et vent violent. Prévoir par endroits une forte activité électrique, de la grêle, et de très fortes rafales de vent jusqu'à 100 voire 140 km/h. Ainsi que de fortes précipitations. Vigilance Orange de 16h à minuit, les orages rejoindront les frontières en soirée, avant de s'évacuer vers le Benelux et l'Allemagne. ///



Présentation demain jeudi du programme des commémorations, autour des 800 ans de la Cathédrale de Metz. La “Cité Musicale Metz” s'associe à l'événement, elle réunit notamment l'Orchestre National de Metz et l'Arsenal. Ecoutez Florence ALIBERT, directrice de la Cité Musicale, au micro de Thierry GEORGES. ///



Woippy relance l’idée d’un monorail sur l’A31. Le maire de Woippy Cédric GOUTH a évoqué l’idée avec le président de la région Grand Est Jean Rottner, rapporte le “Républicain-Lorrain”. ///



Angèle Bachel est candidate à l'investiture LREM aux municipales à Marly. ///



L’Autorité de sûreté nucléaire toujours préoccupée par la situation du Centre privé de radiothérapie de Metz. ///



L'équipe de France championnes du monde de football recevait hier la légion d'honneur à l'Elysée, devant une trentaine d'écoliers de Moyeuvre-Grande. ///



4è édition aujourd'hui de Sécuvipole, Salon de la sécurité publique à Woippy. Avec un focus particulier sur le statut des policiers municipaux, et la présence de Christian Estrosi, maire de Nice, président de la Commission consultative des Polices municipales. ///