Flash info en Lorraine vendredi 28 juin 2019 à 12h RCF Jerico Moselle PODCAST

A Thionville, un homme est mort noyé hier soir dans la rivière Moselle. 2 autres hommes ont été sauvés par des policiers municipaux. ///



Favoriser dans la Grande Région le bien vieillir à domicile pour les séniors et personnes agées, c'est le but du projet "Senior Activ'". Nous écouterons Valérie ROMILLY, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Moselle, déléguée à l'autonomie et à la santé. ///



La CGT milite pour la reconnaissance du travail des pompiers volontaires de Moselle. ///



Le centre des congrès Robert-Schuman de Metz, a été sélectionné parmi les plus beaux projets architecturaux du monde. Une sélection du magazine américain "Architizer" pour les A+Awards de l'architecture dans la catégorie théâtre et salle grand public. ///



Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, sera ce soir à Uckange au parc du haut-fourneau U4. ///



Metz mobilisé contre la canicule. Avec un seul titre de transport validé, vous pouvez voyager en illimité sur le réseau Le Met'. Et les piscines municipales sont à 1 € tout le week-end. ///



Le temps pour ce vendredi… légère baisse du mercure. L'après-midi, il faudra encore se protéger des fortes chaleurs, entre 29 et 32° à l'ombre pour les maximales. Le Grand Est est toujours en vigilance Orange. ///



Enfin bon vent à Paul KEIL, dont c'était la dernière émission “News Et Foi” ce matin. Nous lui souhaitons le meilleur pour ces nouveaux projets! ///