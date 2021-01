Flash local du jeudi 14 janvier

Dès maintenant, les personnes âgées de 75 ans et plus (qui ne résident pas en établissement), peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner gratuitement à Epernay, Reims, Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François et Sainte-Ménehould.

Dix centres de vaccination seront ouverts, à partir du lundi 18 janvier :

Il est possible de prendre rendez-vous :

- En ligne, sur https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/france

- Par téléphone, à EPERNAY, au 08 03 800 794 (N° vert) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et ce samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.