Flash sport Grand Est 23 09 19 Sébastien Souici 2'25

En football, c'est Strasbourg qui a fait la bonne opération du week-end, en battant Nantes vendredi soir à la Meinau 2-1. Les buts alsaciens ont été inscrits par Dimitri LIENARD, et Ludovic AJORQUE sur pénalty.



Reims a dû se contenter du match nul, 0-0 face à Monaco.



Déception pour le FC Metz, qui flirte désormais avec la zone rouge, après sa défaite 2-1 face à Amiens. Le but messin a été inscrit par Habib DIALLO, eilleur buteur du club avec 4 réalisations. Les grenats sont 18è avec 4 points, et se déplaceront à Saint-Etienne mercredi à 19h, avant de recevoir Toulouse samedi à 20h.



Au classement des clubs du Grand Est, Reims est 10è, Strasbourg 16è, Metz 18è.



En Ligue 2, l'AS Nancy Lorraine peut y croire, après sa belle victoire 3-0 face au promu Chambly. Les buts lorrains ont été marqués par Amine BASSI, Makhtar GUEYE, et Vagner DIAS GONCALVES.



Et si la Moselle profitait des retombées des Jeux Olympiques Paris 2024? Le département est en tous cas candidat au label "Terre de Jeux 2024". Déposée en juin dernier, cette candidature a une chance d'aboutir le mois prochain. Le label "Terre de Jeux". invite chaque collectivité à s’engager dans une démarche de promotion du sport. La Moselle compte déjà 230 000 licenciés sportifs, plusieurs clubs de haut niveau, et des événements d’ampleur comme le Moselle Open de tennis. Dans un second temps, la Moselle pourrait même héberger des délégations, durant leur préparation aux JO.

En handball, les messines ont remporté une 6è victoire en 6 matchs de championnat, 36 à 23 à Mérignac. Les dragonnes sont en tête de la ligue féminine, à égalité avec Brest.



Enfin en tennis, l’Open de Moselle a été remporté hier par Jo-Wilfrid TSONGA aux Arènes de Metz. Il était opposé au slovène Bedene. Victoire du manceaux 7-6, 6-7, 3-6. C'est la 4è victoire à Metz pour Tsonga, déjà vainqueur en Moselle en 2011, 2012, et 2015.



A suivre cette semaine en foot : Lille-Strasbourg mercredi 19h, Saint-Etienne-Metz, et PSG-Reims, mercredi à 21h.

En Ligue 2, Nancy ira à Clermont vendredi à 20h.



