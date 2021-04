Florence Couboulic, infirmière du centre médical et padégogique Rennes beaulieu

Le pôle "Soins de suite et de réadaptation adolescents" du centre médical et pédagogique Rennes Beaulieu accueille, depuis janvier, onze adolescents atteints de troubles alimentaires ou porteurs de maladies chroniques. Un séjour de soins en immersion, avec un internat du dimanche soir au vendredi soir pour une prise en charge globale.



Le quotidien des adolescents y est partagé entre suivi médical, activités physiques et scolarité.



L'invitée de la rédaction est Florence Couboulic, infirmière responsable de ce service.