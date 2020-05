Football. L'avenir du Mans FC se fera-t-il en Domino's Ligue 2 ?

L'avenir du Mans FC se jouera cet après-midi ! Une réunion de la Ligue Professionnelle de Football se tient aujourd'hui, mercredi 20 mai, à 15h pour statuer sur le maintien ou non du club sarthois en Domino' Ligue 2.

Pour cela, il faudrait que le championnat passe de 20 à 22 clubs, ce qui n'est pas gagné. Un vote a bulletin secret, pour éviter les pression, aura lieu pendant cette assemblée.



22 clubs, c'est possible, en cas de situation exceptionnelle

Ce sont les statuts de la Ligue 2 qui le prévoient. Le championnat pourrait passer de 20 à 22 clubs la saison prochaine en cas de situation exceptionnelle. Sur le papier, on pourrait considérer que c'est le cas. Les matchs n'ont plus lieu depuis la première quinzaine de mars, et, sur décision gouvernementale, ne reprendront pas pour la saison 2019-2020. Ce sont au total 10 matchs qui n'ont pas été joués ce qui bouscule la sincérité du classement sportif.



Le Mans FC, 18e, mais tout proche de la 17e place

Le Mans FC figure à 18e place du classement. Les sang et or sont à égalité de points avec Niort, mais la différence entre les deux clubs se fait à la différence de buts. Le Mans FC est pour le moment réléguable alors que Niort est 17e. Mais ce seul critère n'aura pas assez de poids.



Thierry Gomez en croisade pour le maintien en Ligue 2

Avec le club d'Orléans, Le Mans FC fait partie des reléguables qui espèrent se maintenir tout de même par cette situation exceptionnelle. Dans un communiqué commun avec le président orléanais, Thierry Gomez insiste sur le respect du règlement.Certes, les dispositions actuelles autorisent la relégation, mais permettent également le passage à 22 clubs pour la saison prochaine.

Cette modification permettrait, selon lui, un "élan de solidartié" et "une occasion unique pour unir toutes les familles du football" tout en vantant les possibilités offertes par une perspective d'un championnat à 2 clubs.



Un vote favorable et Le Mans FC est sauvé ?

Un vote qui serait en faveur du scénario d'un championnat 2020-2021 à 22 clubs, il faut encore que la Fédération Française de Football valide ce choix car c'est la FFF qui aura le dernier mot. Noël Le Graët, son président, est farouchement opposé à cette éventualité.



Arguments financiers et surchrge de calendrier pas toujours en faveur du passage à 22 clubs

L'argument économique et financier qui pourrait prendre le pas sur le sport

Si l'assemblée de la LFP ou la FFF refusent le maintien du Mans FC, le club sarthois pourra toujours se tourner vers la justice ou la DNCG. En effet, le gendarme financier du football pourrait déclarer que Pau ou Dunkerque, promus vers la Ligue 2, ne peuvent assumer économiquement l'arrivée à ce niveau dans le football. Pour Le Mans FC, ce serait une nouvelle fois les décisions judiciaires et non le sport qui aurait raison de l'avenir du club.

Cette perspective, les président du Mans et d'Orléans ne veulent pas en entendre parler. Pour eux,

"La rétrogradation la plus violente est celle entre la L2 et le National. Près de 70% des clubs qui la subissent ne retrouveront plus jamais le professionnalisme et 1 club sur 4 sera amené à déposer le bilan !"

L'argent souvent au coeur des tractations, un championnat de Ligue 2 à 22 clubs c'est aussi moins de recettes qu'à 20. Les retombées liées aux droits de retransmission télévisuelle sont répartis entre les clubs, et la part du gâteau est moins grande à 22 qu'à 20. Certains clubs pourraient être tentés de conserver le modèle actuel.

Pourtant, Thierry Gomez, le fait de passer à 22 clubs aurait des avantages économiques pour les acteurs du football professionnel :

"Une Ligue 2 à 22, c’est créer et sauver des emplois chez les entraîneurs, les joueurs, les administratifs, les équipes médicales... sans bien sûr oublier les arbitres [...]. 22 clubs ce sera en effet plus de matchs à arbitrer demain".

La surcharge des calendriers, un autre argument contre le passage à 22 clubs en Ligue 2

Il est un autre argument face à ce passage de 20 à 22 clubs en Ligue 2 : le calendrier. Mathématiquement, deux clubs de plus, c'est aussi plus de matchs à disputer. À 38 matchs / journées actuellement, ce nombre passerait à 42 si le nombre de club évoluait.

Cette densité de match est souvent critiquée, notamment par Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, qui a souvent eu l'occasion de le mettre en avant lorsque son club disputait régulièrement la Ligue des Champions. Il fallait alterner entre les matchs de championnat le week-end, les coupes (Coupe de la Ligue et Coupe de France) et les matchs européens en semaine.

Cette diminution de matchs à disputer irait dans le sens des dispositions prises au niveau national, notamment avec l'arrêt de la Coupe de la Ligue qui va dans ce sens.



Quid des championnats de foot en Europe.

Tous les pays européens ne sont pas égaux dans le nombre de clubs dans les différents échelons, ni même dans le nombre de coupes à l'échelle nationale.

En Allemagne, les deux premières divisions comptent 18 clubs chacune et deux coupes nationales : la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne. Certains clubs allemands de Bundesliga (équivalent de la L1 en France) devront aussi composer avec les matchs de Ligue des Champions s'ils sont concernés.

En Espagne et en Italie, la situation est similaire puisque la première division comprend 20 clubs et la seconde 22. Dans les deux pays, un seul championnat regroupe les divisions sur toute la saison.

L'exception britannique, car le Royaume-Uni affiche un calendrier beaucoup plus chargé ! Si la Premier League affiche un effectif de 20 clubs, ce ne sont pas moins de 24 équipes qui s'affrontent en deuxième division ! Avec 24 équipes, il faut compter 46 matchs sur 52 semaines au calendrier annuels. Ajoutez à cela la FA Cup et la League Cup, vous obtenez le championnat le plus chargé du Vieux Continent.