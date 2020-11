Une Femme culte, enquête sur l’histoire et les légendes de Marie Madeleine. François Herbaux raconte vingt siècles de développement de la légende de Marie Madeleine, dessinant ainsi une grande fresque qui part des Évangiles, décrit l’essor médiéval du culte de la sainte en Bourgogne et en Provence et aborde les visions actuelles du personnage (sans omettre l’inévitable Marie Madeleine du Da Vinci Code).