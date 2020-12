Françoise de Ponfilly, propriétaire du château des Onglées, à Acigné

Connaissez vous le "château challenge" ? Chaque année l'association Dartagnans, une plateforme de crowdfunding dédiée à la préservation du patrimoine culturel, sélectionne 7 chateaux privés qui ont besoin de travaux et aide les propriétaires à lever les fonds...

Cette année, le château des Onglées, à Acigné, près de Rennes, fait partie des sélectionnés...

Un édifice style Louis XIII construit par un Conseiller du Parlement de Bretagne en 1640, avec son parc, sa chapelle, et qui est inscrit aux monuments historiques depuis 2012.

Cet été, le chateau a ouvert ses portes au public pour la première fois, avec une programmation culturelle et artistique. Mais aujourd'hui la toiture prend l'eau. Coût des travaux : 300 000 €.

Une somme difficile à rassembler.



L'invitée de la rédaction est Françoise de Ponfilly



Ce chateau challenge a déjà permis de rassembler 2000 euros de dons, avec des contreparties aux donateurs, comme une visite gratuite ou un diner au château. La collecte prend fin le 17 décembre 2020.