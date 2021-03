Françoise Duesberg, généalogie d'un couple

Docteur en sciences sociales, Françoise Duesberg a enseigné à l'université et mené des travaux de recherche, notamment dans les domaines du logement et de l'urbanisme. Après s'être consacrée à une mission de concertation dans le secteur de la santé mentale, elle renoue tardivement avec le plaisir d'écrire. Elle a a publié à ce jour, aux éditions Academia, quatre romans et deux recueils de nouvelles.

Dans "Couple" (Academia, 2020), Françoise reconstruit l'histoire de ses parents, à partir de lettres, de photos, d'anciennes conversations, entre réalité et fiction. Leur enfance et leur adolescence, Jacqueline à Charleroi, Freddy à Verviers. Leur rencontre à l'université de Liège. Les balades à pied et à vélo, l'amour des livres. La naissance d'un couple.

ÉGALEMENT DANS CETTE ÉMISSION :

Actualité littéraire

Un incendie dévaste l'entrepôt des éditions Weyrich ; ouverture du festival Passa Porta.

La petite histoire

Pépé le putois. Camille Tonelli décode un personnage contesté.

Le sens de la ville

Plus de lumière ! Alexandre Lansmans fait référence aux derniers mots de Goethe.