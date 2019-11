Funérailles: le diocèse d'Angers propose un livret pour un accompagnement spirituel

Ce soir, dans cette émission, nous allons évoquer le rôle de l’Eglise, de ses prêtres et de ses fidèles dans l’accompagnement des familles en deuil lors des funérailles. Même si la pratique religieuse baisse dans notre pays, la demande d’un dernier hommage religieux à un défunt reste forte et l’Eglise catholique, malgré des moyens en baisse, est soucieuse de relever ce défi.

C’est pourquoi, cette journée de commémoration des défunts est l’occasion pour le service foi et liturgie du diocèse d’Angers, de faire paraitre un nouveau petit livret de 24 pages, destiné aux familles endeuillées et aux équipes accompagnatrices, intitulé « de la mort à la vie – Itinéraire de prière pour les funérailles chrétiennes ». Pour en parler : le Père Régis Bompérin, curé de la paroisse Saint-Joseph à Angers, responsable du service foi et liturgie du diocèse d’Angers et Loïc Simon, laïc accompagnateur-officiant pour les funérailles de la paroisse Saint Jean-Paul II d’Angers.