GeekFest: Angers accueille son 1er festival de Pop culture

La première annonce de ce GeekFest, le nouveau festival de pop culture qui débarque à Angers ravira surement les fans de la saga Harry Potter.

Succès en librairie puis au cinéma, les mordus du magicien, les "Potterhead" comme ils se surnomment vont pouvoir rencontre l'acteur Devon Murray qui incarnait Seamus Finnigan sur grand écran.

5 à 10 000 visiteurs attendus à Angers pour la première édition

Ce genre de festival, l'agence Lenno en organise depuis presque vingt ans dans la région bordelaise.

Ils attirent sur un week-end entre 20 000 et 40 000 visiteurs.

Pour cette première édition à Angers, Damien Beigbeder, patron de l'agence Lenno qui co-organise l'événement avec Destination Angers est plus raisonnable sur l'estimation concernant la fréquentation.

Il prévoit entre 5 et 10 000 spectateurs.

Il préfère le préciser, chaque événement de ce type se veut différent, ce qui est organisé à Bordeaux ne doit pas ressembler à ce qu'il se fera en Anjou:

"On souhaite coller à l'histoire angevine, assure Damine Beigbeder, on s'est appuyé sur le réseau angevin, des associations ou des entreprises, c'est un événement angevin!"

Un festival qu'il souhaite ouvert à tous, "de 3 à 99 ans" et pas forcément uniquement aux plus passionnés.

Pour lui, la pop culture touche tous les âges, qu'on le veuille ou non, notamment par les films de super-héros ou de science-fiction qui sont les plus gros cartons mondiaux en terme d'entrées, le jeux vidéo, la high tech, la littérature entre mangas et comics, les arts martiaux, jeux de plateaux et j'en passe.



GeekFest: Du cosplay aux conférences

Damien Beigbeder loue en tout cas le bon état d'esprit qui règne dans ces festivals qui malgré les milliers de personnes qu'ils rameutent, se passe toujours sans incidents.

"Ce sont des gens très curieux qui sont dans le partage, très respectueux, le quidam ou le geek invétéré va s'y retrouver pendant cet événement" explique l'organisateur.

Certains d'entre eux sont des "cosplayeurs", ils se griment en leur personnage préféré, qu'il soit issu des comics américains, de mangas japonais, de l'univers d'heroic fantasy ou autre.

"Cosplay" vient de la contraction des mots anglais costume et player, ("joueur" en français), plus qu'un loisir pour certains passionnés tant les costumes doivent être travaillés.

Dans ce genre d'événement qu'on pourrait penser futile, ou en tout cas basée uniquement sur l'amusement, une partie est aussi généralement consacré à des conférences.

Dangerosité des écrans, intelligence artificielle, vie privée dans un monde ultra-connecté, voici le genre de thèmes qui peuvent être abordés devant une salle toujours bondée nous a assuré Damien Beigbeder.

Il est déjà possible de réserver sa place pour avril prochain via le site.

Exemple de cosplay au Chicago Comic & Entertainment Expo en 2014 (Vous aurez bien sûr reconnu Black Widow, Winter Soldier, Iron Man, Loki, Captain America des films Avengers)