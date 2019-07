Génocide des Khmers rouges:un Angevin parmi les juges du tribunal international

Il y a 40 ans, l’un des pires régimes communistes au monde s'écroulait. De 1975 à 1979, le régime des khmers rouges tenta d’imposer, dans la souffrance et la douleur, son utopie maoïste radicale sur le peuple cambodgien. 1,7 million de personnes, un quart de la population, moururent d’épuisement, de famine, de maladie ou à la suite de tortures, d’exécutions et de tueries de masse. Les deux derniers chefs de ce système politique ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et de génocide en novembre 2018 par le tribunal international auquel participait le Français Jean-Marc Lavergne, ancien juge du Tribunal de grande instance d'Angers. De retour après 10 ans passés au Cambodge, il témoigne au micro de Thomas Cauchebrais de RCF Anjou.