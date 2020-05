Ce mercredi, je vous propose le second numéro de nos 3 Questions consacrés à ce drame de société : les violences conjugales. Pendant le confinement on a comptabilisé 60% d'appels pour violence dans les foyers, en plus. Je vous emmène sur le parcours des hommes et des femmes victimes ou témoins. Après que la personne se soit rendue dans le point d'accueil de la parole, installé dans le centre commercial Leclerc de Granville, elle est redirigée vers les professionnels de l'accompagnement. Géraldine Duchemin directrice de l'ACJM, l'association d'aide aux victimes intervient dans les trois départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne, est avec nous.