Gildas Orhan prépare l'ouverture du "Quartet", restaurant solidaire au Blosne

Un nouveau restaurant prépare son ouverture à Rennes, mais le QUARTET sera un établissement original : à la fois restaurant, patisserie et salon de thé ouvert 7j/7 dans le quartier du Blosne avec des tarifs solidaires et des emplois en résinsertion.

L'invité de la rédaction est Gildas Orhan, restaurateur rennais, l'un des deux associés de ce projet.



Le futur restaurant le Quartet a lancé une collecte de financement participatif sur la plateforme bretonne kengo et voudrait rassembler 20 000 euros supplémentaires. Il reste jusqu'au 10 décembre pour les soutenir : https://kengo.bzh/projet/2752/le-quartet