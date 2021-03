Gilles Le Pottier : un train solidaire pour la Banque alimentaire

Un train solidaire de la banque alimentaire va circuler ce samedi 27 mars de Rennes à Brest, entre 13 h et 16 h 30. A son bord, des denrées alimentaires et des jouets collectés dans 15 gares bretonnes par des agents SNCF et les bénévoles de la Banque Alimentaire.

Une belle initiative mise sur pied par Fabrice Coulouan, responsable des conducteurs SNCF basés à Saint-Brieuc. Cette collecte ferroviaire vient compenser les opérations de ramassage de denrées qui ont été plus difficiles à mettre en place en cette période de crise sanitaire.

La Banque Alimentaire voit ses demandes exploser de 25 % par rapport à 2019. Une hausse de bénéficiaires en Bretagne qui comprend beaucoup d’étudiants, comme nous l’explique Gilles Le Pottier, le président de la Banque Alimentaire de Rennes.