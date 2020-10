Grace au zéro déchets, fini la corvée poubelle !

Fatiguée de voir les sacs poubelles s'amonceler chaque semaine sur le trottoir, écoeurée par le gaspillage et l'impact environnemental de ces rebus, la famille « Zéro Carabistouille » a pris une décision radicale : ne plus produire de déchets ! Depuis fin 2015, les quatre membres de la famille rusent au quotidien pour atteindre leur objectif. Et ça paie ! Pourquoi ne pas en faire autant ? Au travers de leur témoignage et de leurs expériences, ce livre vous explique comment tendre tranquillement et sans heurts vers le « zéro déchet ».De nombreux conseils, trucs et astuces mais aussi des recettes et des tutoriels vous aideront à vous lancer, vous aussi, dans cette aventure aussi ludique que civique.Deux ans d'expérience ! Et une poubelle ménagère par an !

Infos : http://zerocarabistouille.be/