Grands moments du FCR : FCR vs Arsenal 1970

13 janvier 1970, 8ème de finale de la coupe des villes de foire.

Le FCR affronta Arsenal, l'un des meilleurs clubs du championnat anglais, dans le mythique stade d'Highbury, à Londres.



Au match aller les rouennais avaient obtenu le match nul 0-0 à Diochon.

Les diables rouges traversaient alors une mauvaise passe. En fin de tableau de première division et faisant face à certains problèmes financiers.



L'équipe menait par Daniel Druda, déjà présent lors de la victoire face au Bayern de Munich en 63, se présenta sur la pelouse d'Highbury dans une ambiance bouillante et devant 38 000 spectateurs.

Arsenal pris d'assaut pendant toute la rencontre le but rouennais. Mais portés par son gardien Pierre Rigoni, les diables rouges firent face et cédèrent que cruellement sur un but du talon de Jon Sammels.



Arsenal se qualifia donc et gagna cette année la compétition, avant l'année suivante d'éffectuer un doublé historique Coupe/Chompionnat d'Angleterre.

Le FCR finissat douzième de première division, mais repartit l'année suivante au second échelon pour des raisons financières. L'équipe perdit quelques joueurqs clés comme Pierre Rigoni, Daniel Druda ou encore le jeune Claude Le Roy.



FC Rouen- Arsenal, une rencontre de prestige pour un club rouennais qui ne connut plus, après ce match, de compétition européenne.