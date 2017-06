Haute-Savoie : comment soutenir les malades de la sclÃ©rose en plaques ?

La sclérose en plaques, cette maladie neurodégénérative, touche 100 000 patients en France, dont 1200 en Haute-Savoie. Rencontre avec Cécile Monod, la présidente de l'association SEPas Impossible.

La sclérose en plaques est détectée le plus souvent chez des femmes, agées de 20 à 35 ans ?

C'est une maladie auto-immune qui atteint le jeune adulte. C'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque aux bonnes cellules de l'organisme au lieu de s'attaquer aux mauvaises cellules. C'est la deuxième cause de handicap chez les jeunes après les accidents de la route.

La maladie arrive quand on construit des projets familiaux et professionnels. C'est comme une épée de Damoclès car on ne guérit pas. On arrive seulement à la freiner.



31 mai 2017. Journée mondiale de la Sclérose En Plaques Une maladie méconnue, inégalement répartie dans le monde... https://t.co/XllQ760ft3 — SEPas Impossible (@Cecile_Monod) 31 mai 2017

C'est une maladie difficile à vivre au quotidien ?

Oui, il y a beaucoup de symptômes invisibles. Le principal étant la fatigue et l'entourage ne comprend pas toujours cette fatigue. Mon frère ainé est malade de la sclérose en plaques.

Il a été diagnostiqué quand il avait 29 ans et très vite, le tracteur, car il était paysan, a été remplacé par un autre engin : un fauteuil roulant.

Il a aujourd'hui 53 ans. Sa sclérose en plaque a boulversé toute la famille.

Vous souhaitez monter une structure en Haute-Savoie pour les malades de la sclérose en plaque, où en êtes-vous ?

L'idée de l'association est de soutenir les malades mais surtout mettre un frein à une situation révoltante en 2017 : un malade qui ne peut plus rester à domicile n'a aucune structure d'accueil en Haute-Savoie.

Nous voulons convaincre les pouvoirs publics de construire un établissement, car c'est de leur ressort. Aujourd'hui, le projet avance bien. Nous attendons une réponse de la part du Conseil Départemental et de l'agence régional de santé (ARS) avant l'été.