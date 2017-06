Haute-Savoie : des entreprises se mobilisent contre la pollution

Au pied du Mont-Blanc, l'association G.R.E.En a pour but de mettre en place des actions concrètes au bénéfice de la qualité de vie des milliers de citoyens de la vallée de l'Arve.

Le réseau G.R.E.En (Groupement pour la responsabilité environnementale des entreprises) est présidée par Olivier Colloc, directeur du site Mountain Store de Passy (siège des marques Quechua, Wed’ze et Simond). Il est l'invité de Victor Vasseur ce mardi 6 juin 2017 à 7h22 et 12h07.

D’où vient l’idée de cette association ?

C’est une initiative assez spontanée. Elle est née du constat qu’on était plusieurs entreprises, une dizaine, à se dire que l’on ne pouvait pas rester les bras ballants, hiver après hiver, avec des épisodes de pollution de l’air qui se succèdent. Nous avons remarqué que chacun de notre côté, nous faisions des actions, mais que l’on ne les partageait pas entre nous. De là, est née une association pour rassembler toutes les entreprises.

Se mettre en réseau pour partager les bonnes pratiques

Que propose l’association G.R.E.En ?

Nous voulons mettre en réseau toutes les entreprises sur les bonnes pratiques de développement durable local. La mobilité est un axe. Et nous faisons un constat : les trajets domicile-travail représentent la majeure partie des déplacements. En plus, ces trajets se font en voiture où le conducteur est seul. Le potentiel de réduction est très fort.

Et donc vous avez lancé une application ?

Oui, avec la start-up Wayz-up, on propose un service de covoiturage domicile-travail. Tous les salariés des entreprises adhérentes peuvent en bénéficer. Le groupement rassemble aujourd’hui des entreprises comme Somfy, Rossignol, ATMB, Anthogyr, le Grand Massif et Decathlon. Aujourd'hui, d’autres projets sont en cours. Avec l’idée, par exemple, d’acheter des vélos en commun, les prêter, et ainsi inciter les salariés à pédaler. A moyen terme, l’association espère fédérer un centaine d’entreprises soit 40 000 travailleurs dans la Vallée de l’Arve.

