Haute-Savoie : Fin de campagne pour les candidats

Malgré une avance confortable au premier tour, les deux candidates de La République en Marche du bassin annécien, des Bauges et des Aravis, restent mobilisés.

Au premier tour, dans la 1ère circonscription, Véronique Riotton a terminé en tête avec 47,96% des voix, devant Annabel André Laurent à 18,84%. Dans la deuxième circonscription, c'est Frédérique Lardet, de LREM, qui devance Lionel Tardy avec 40,72% des voix.

Pour Frédérique Lardet : "Non, on n'a pas gagné, et moi je n'ai rien à perdre. Il faut être humble, c'est la première fois que l'on fait ça. Comme quand on commence dans un nouveau métier, il faut apprendre."

Les candidates et les militants le répètent, tout reste à faire. Frédérique Lardet imagine un score serré pour le second tour, "mais 51%, ça suffit." Même discours dans la 1ère circonscription, entre Lornay, Annecy le Vieux et Groisy. "Il faut rappeler que nous étions des outsiders" affirme Véronique Riotton. "Nous sommes sur des terres traditionnalistes. Cette humlilité, c'est absolument normal. En même temps, 48%, ca montre un signal fort. J'en prends toute la mesure."



La droite espère une mobilisation des absentionnistes

À Annecy ce soir pour soutenir nos candidats LR-UDI qui défendront nos valeurs et notre projet au 2nd tour dimanche. #circo7401 #circo7402 pic.twitter.com/yWY9smeoKb — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 12 juin 2017

