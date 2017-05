Haute-Savoie : Le dÃ©bat de l'entre-deux-tours vu par le rÃ©fÃ©rent d'En Marche

2h30 d’invectives dans un climat tendu. Retour sur ce débat télévisé et sur la future campagne pour les élections législatives avec Guillaume Gibouin, référent du mouvement en Marche en Haute-Savoie. Il est notre invité de 7h22 et 12h07 ce jeudi 4 mai.

Ce débat, c’était comment ?

Je l’ai trouvé assez pitoyable. Avec une Marine Le Pen qui était dans le mensonge, dans l’intox et parfois même dans l’insulte. Dans un débat de second tour de l’élection présidentielle, les français méritent mieux. On aurait aimé avoir deux projets l’un face à l’autre, mais celui de Marine Le Pen, on ne l’a pas bien vu.

"Je suis désolé Mme Le Pen, la France mérite mieux que vous" @EmmanuelMacron — EnMarche HauteSavoie (@EnMarche74) 3 mai 2017



La campagne pour les législatives débutera juste après le second tour dimanche. Quand est ce que l’on connaitra les candidats en Marche en Haute-Savoie ?

On avait envisagé avant le premier tour d’annoncer les noms avant le second tour, mais les arbitrages ont été reportés compte tenu de la gravité de la situation. Rien n’est gagné et il faut encore rassembler.

En Haute-Savoie, on aura à la fois des élus locaux et des personnes qui viennent de la société civile.

"Nous sommes capables d’aller gagner des circonscriptions"

Vous pensez avoir une majorité en juin prochain ?

Je ne doute pas. Ce sera très important d’avoir cette majorité. Emmanuel Macron en a besoin car il a l’exigence de réussir ce quinquennat. Il y a une soif de renouvellement.

Est-ce que vos candidats pourront peser face à des élus implantés dans le territoire ?

Oui. Vous savez quand on regarde la circonscription de Lionel Tardy et celle de Bernard Accoyer, Emmanuel Macron est très largement en tête au premier tour de l’élection présidentielle. Nous sommes capables d’aller gagner des circonscriptions.



Pour écouter l’intégralité de l’interview :