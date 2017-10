Haute-Savoie : l'opération 1 semaine 1 emploi démarre aujourd'hui !

Un salon de l'emploi hôtelier à Chamonix, un job dating à Annemasse ou encore un rencontre avec les entreprises à Thyez.... Huit manifestations sont organisées dans le département cette semaine.

Lancée en 2005, l'opération Une semaine un emploi vise à rendre plus visible le marché du travail en rapprochant l'aide et la demande. Ainsi, recruteurs et chercheurs d'emploi se rencontrent directement.

UNE OPERATION QUI PORTE SES FRUITS

En 2016, 91% des entreprises participantes en Auvergne Rhône-Alpes ont déclaré avoir gagné du temps dans leur processus de recrutement. Et 43% d'entre elles affirment avoir recruté un candidat qui n'aurait pas été choisi sur CV. Autres chiffres : 370 entreprises du département participent à l'opération cette année, plus de 1600 postes sont à pourvoir dans 10 000 dans notre région.

Et pour cette édition 2017, l'accent a été mis sur l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi avec notamment des job-dating à Annemasse et à Seynod.