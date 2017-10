Haute-Savoie : quel tourisme en 2030 ?

Le secteur du tourisme évolue très vite et les attentes des consommateurs en matière de vacances également. La révolution digitale, le développement durable, l'économie collaborative, les nouveaux types de clients... autant de facteurs qui auront, demain, des impacts sur l'agencement des établissements et des offres en terme de tourisme en Haute-Savoie et ailleurs. Aujourd'hui, les chambres d'hôtes, les commerçants, les professionnels de l'hôtellerie, mais aussi les guides doivent comprendre ces enjeux afin de s'adapter au mieux.

LA NEIGE EN HAUTE-SAVOIE

La neige, en Haute-Savoie, va également être un facteur de changement du tourisme dans les prochaines années. Avec moins de neige, les stations de sport d'hiver, mais aussi les acteurs du territoire doivent réfléchir autrement. Par exemple, le développement de la montagne l'été est en cours. Mais la solution à ces changements est, selon Guillaume Cromer, l'humain. Les acteurs vont devoir échanger davantage ensemble.