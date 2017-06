Haute-Savoie : un film sur la Seconde Guerre Mondiale en Vallée de l'Arve

Jean-François Debiol est ingénieur des Arts et Métiers et initiateur du projet. ll est notre invité de 7h22 et 12h07 ce vendredi 30 juin.

Pourquoi une fiction ?

La genèse de cette histoire vient du monde de l'édition. Nous avons réédité un livre à la demande d'une association d'anciens combattants de Haute-Savoie. Ce livre relate un certain nombre d'évasions, dont certaines ont eu lieu dans notre secteur. Cela nous a donné l'idée de réaliser un film.

On connaît peu finalement l'histoire de la Vallée de l'Arve pendant la Seconde Guerre Mondiale ?

Probablement que ce n'est pas suffisament enseigné dans les écoles du département. Pour autant, il y a beaucoup de livres qui relatent ces évènements. Il y aussi de nombreuses associations qui perpétuent la mémoire, le patrimoine historique. Les résistants qui étaient retranchés dans les alpages de montagne n'auraient rien pu faire sans le soutien actif de la majorité de la population.

Il en est où votre projet de film ?

Nous avons commencé à travailler il y a un an. On cherche des financements. Nous sommes en contact avec des producteurs et des scénaristes. Le travail de réflexion sur le scénario vient de commencer. C'est une fiction mais on veut que le film traite de faits rééls.

Jean-François Debiol lance un appel au haut-savoyards pour récolter le plus d'informations possibles, de témoignages, mais aussi des fonds pour financer le film. Vous pouvez le contacter sur jeanfrancoisdebiol@gmail.com