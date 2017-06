Haute-Savoie : une association lance sa propre école à Annecy

Cette école ne sera pas sous contrat avec l’éducation nationale. Sébastien Henry est le président de l'association Grandir et Créer. Il est notre invité de 7h22 et 12h07 ce mardi 27 juin 2017.

Quel est l'objectif de votre école ?

Déjà, il y a beaucoup d'enseignants dans le public et le privé qui font des choses magnifiques. Ils sont consciencieux. On les admire et respecte beaucoup. On trouve en même temps qu'il manque un triple lien qui nous tient à coeur : à soi-même, à la nature et aux autres, au coeur de l'éducation.

Quel serait l'intérêt pour l'enfant ?

Il va passer plus de temps dans la nature. On vise avec cette école les 3/6 ans et ils adorent être dans la nature. On veut aussi les aider à mieux gérer leurs émotions, notamment les émotions difficiles. Il y a le lien aux autres aussi : apprendre à coopérer, à apprendre l'entraide.

Les enfants ne risquent-ILS pas de perdre certains enseignements ?

On est sur une école 3/6 ans où l'apprentissage formel de l'écriture, du calcul et de la lecture n'est pas encore au coeur des journées d'un enfant. Donc on peut se permettre d'être un peu moins centré sur ces apprentissages.

Cette école sera payante ?

En tant qu'école privée hors contrat, il n'y a aucune aide de l'Etat. Ce sont les règles du jeu et on les connaît. La plupart des dépenses pour une école, c'est le coût du personnel et les locaux. La plupart des écoles hors contrat coûtent 500 euros par mois, plus ou moins. On veut faire jouer un maximum le principe de solidarité financière. On aura cinq échelles de prix pour aider les familles les plus modestes, qui ne payeront que 125 euros par mois.



