Hereiti Moutouh et Yann-Fanch Cheiney, Vacances engagées avec le CCFD 35

Il n'est pas toujours simple pour les associations de solidarité de sensibiliser les plus jeunes aux sujets de société.

Pour y remédier, le CCFD Terre solidaire d'Ille-et-Vilaine organise à partir de ce 24 juin des "Vacances engagées" sur mesure à Saint-Malo, sur le monde de la mer;

Des randonnées, des visites culturelles dans la cité corsaire, mais aussi des conférences et débats.



Les invités de la rédaction, Hereiti Moutouh et Yann-Fanch Cheiney, en service civique au ccfd terre solidaire, ont organisé ce séjour.