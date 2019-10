Hollywood, comédie. Théâtre Proscénium. Avec F. Nobile et D. Gaspers

Francesco Nobile et Delphine Gaspers, comédiens, vous parle d'un huis clos insoutenable et vrai à partir du du tournage du plus grand film d'amour de tous les temps : "Autant en emporte le vent". Cette pièce qui fait revivre certaines des scènes les plus mythiques du film est savoureusement drôle. A voir jusqu'au 21 décembre à Liège au théâtre Proscénium. Petit théâtre de la rue Souverain Pont à 2 pas de la place St Lambert.