Hors des murs du lycée : une rencontre intergénérationnelle

Un projet à l'occasion du Printemps des poétes a permis d'unir des lycéens et des personnes de la résidence "les terrasses du Suzon" pour une rencontre intergénérationnelle. Une expérience que nous partageons cette semaine sur RCF en Bourgogne avec Mmadame Marie-Christine Losa et Sophie Respectivement professeur à Simone Weil et animatrice au sein de la résidence "les terrasses du Suzon".