Il fera beau demain à Liège

Il fera beau demain est un dialogue citoyen ouvert à tous ceux qui ont envie de construire un nouveau mouvement politique afin de rendre confiance dans l’avenir. Pendant un an, partout en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi sur le net, des débats seront organisés pour définir ensemble les priorités à défendre, les valeurs à incarner, les projets à porter.Lancé par Maxime Prévot dans l’intention de transformer le cdH en un nouveau mouvement politique, Il fera beau demain ne part pas de rien. Il dispose d’un accès aux médias et de relais dans les Parlements. A la fin du processus, ce sont l’ensemble des participants à Il fera beau demain qui prendront les décisions.

Infos : Ilferabeaudemain