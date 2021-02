Inauguration du jeu serious game "Transf'r" toi à Vitry-le-François

Ce lundi 15 février a eu lieu l'inauguration du serious game « Transf’r toi » au Lycée François 1er de Vitry-le-François. Le travail a été initié il y a deux ans avec les élèves du collège Gisèle-Probst et du lycée François 1er de Vitry-le-François pour concevoir un jeu pédagogique ou ‘serious game’ destiné à encourager les jeunes à s’orienter dans leur parcours scolaire et professionnel sans stéréotypes de genre.