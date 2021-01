Incendie de voitures à Angers le 31 : sanctionner les parents ?

Au sommaire ce midi :



. Qui sont les responsables des incendies de voitures de la nuit de la St Sylvestre à Angers ?

C'est la question que se posent actuellement les policiers et le maire de la ville Christophe Béchu. Ce dernier était notre invité hier soir. Il prône la fermeté et veut sanctionner les parents des mineurs interpellés pour ce genre de faits.



. Des noyaux d’olives concassés utilisés dans la construction d’un terrain de football synthétique. C’est le projet surprenant qu’a présenté la ville de Cholet en décembre dernier. Un principe qui serait plus écologique, mais aussi plus économique à long terme.