Industries de nos territoires : un patrimoine à fort potentiel touristique

A l'occasion de la sortie du dernier hors-série de la revue ligérienne 303 « Mémoires industrielles », intéressons-nous à ce patrimoine industriel contemporain, méconnu et mal-aimé, et réfléchissons en compagnie de notre invité sur l'intérêt d'en faire un atout touristique de nos territoires. Le succès d’initiatives comme « Visitez nos entreprises en pays de la Loire » ou « Made in Angers » confirme l’intérêt des habitants de nos départements pour leur tissu économique. Notre invité, Johan Vincent, chercheur RFI-ATL à l’UFR Esthua Tourisme et Culture de l’université d’Angers, a contribué à ce hors -série en cosignant un article consacré au tourisme industriel en Pays-de-la-Loire. Il affirme que cet engouement est à la fois contemporain et inscrit dans le temps et qu’à ce titre la région des Pays-de-la-Loire est exemplaire.