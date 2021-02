Initiative solidiaire à l'église Saint André de Lyon

C’est une initiative qui a vu le jour au mois de janvier suite à plusieurs tentatives de suicide de jeunes étudiants à Lyon. La pastorale des jeunes du diocèse a mis en place un système de parrainage entre des chrétiens et des étudiants, sous la forme de lettres et de boîtes de chocolats. Le but : lutter contre la solitude des étudiants lyonnais en difficultés à cause de la pandémie.



Qui sont les personnes qui écrivent aux étudiants ?

Un peu monsieur et madame tout le monde, de tous les âges. Souvent des personnes qui se souviennent de leur jeunesse étudiante comme Blandine Girardon, une mère de famille d’Ecully qui a écrit son message comme une bouteille à la mer.



Tous les messages finissent par arriver à un destinataire. Rémy Faure est un jeune trentenaire. Il vit avec des étudiants, de jeunes adultes déjà dans la vie active et des personnes SDF dans la location Lazare de St Irénée à Lyon. Il a écrit voilà quelques jours et il a reçu une réponse par mail. Un échange qui va se concrétiser prochainement par une rencontre avec un étudiant étranger sourd-muet.



Et si vous aussi, vous souhaitez écrire à un étudiant lyonnais, rendez-vous sur cette page www.jeunescathoslyon.fr/rompre-lisolement-des-jeunes/

Vous pouvez aussi bien sûr vous rendre directement à l'église St André pour déposer votre lettre, le jeudi de 12h à 14h30 et le dimanche