Isabelle Gérez : malgré le handicap, la preuve que la vie vaut la peine d'être vécue

En ce 11 février aujourd’hui, fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades, rencontre avec Isabelle Gérez. Victime d’un grave accident de moto, son traumatisme crânien réveillera des symptômes neurologiques qui déclencheront une sclérose en plaques. Perdant l’usage de ses membres, son corps se paralyse et son autonomie se réduit peu à peu à l’usage de sa bouche, qui guide son fauteuil roulant. Mais un deuxième imprévu viendra au même moment bouleverser encore plus profondément sa vie : sa rencontre avec Dieu. Une force venue d’ailleurs qui lui donne la force d’avance jusqu’à maintenant et dont elle témoigne dans un livre « Ma chance commence par un grand D » et sur RCF Anjou.