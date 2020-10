J'etais en prison, et vous etes venu aupres de moi.

Un visiteur de prison est une personne bénévole qui a pour but de contribuer au bien-être des détenus incarcérés en leur rendant visite, et peut participer à la préparation de leur réinsertion.L’asbl « Aide et Reclassement » aide les détenus dans leurs démarches psychosociales et ce, particulièrement, en vue de leur réinsertion après la détention.Des permanences sont assurées de 9h30 à 12h dans les établissements de Huy, Andenne et Marneffe.

L’ASBL propose les services suivants dans les prisons:

Aide sociale

Aide psychologique

Aide à l’indemnisation des parties civiles

Aide axée spécifiquement sur les dépendances

Soutien aux relations entre les enfants et leur parent détenu

Coordination des formations et activités

L'association "Aide et Reclassement" sur le web : https://aideetreclassement.be/