« J'étais possédé » Comment Michel Chiron s'est libéré de l'emprise du Malin

Michel Chiron a vécu la possession démoniaque. Dans un livre paru chez Artège en 2019, il décrit ces expériences avec une précision et une exactitude parfaitement convaincantes qui excluent les troubles mentaux, ce que confirment le prêtre exorciste qui a contribué à sa délivrance et les nombreux prêtres et laïcs qu'il a fréquentés. Il dénonce aussi les pratiques « ordinaires » et courantes d'ésotérisme ou de communication avec les morts dont on ne mesure pas le danger. Entretien.