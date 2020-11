Jacques Pinchard, référent de Nouvelle Donne en Bretagne

Pierre Larrouturou, fondateur du parti Nouvelle Donne et rapporteur du budget pour le Parlement européen, est en grève de la faim depuis le 28 octobre. Une action qui a pour but de protester contre le manque de budget européen pour faire face à l’urgence climatique et économique. Le Parlement européen a voté à 70 % une taxe sur les transactions financières pour augmenter l'enveloppe budgétaire en faveur du climat, mais certains États ne font pas honneur à cet engagement comme nous l'explique Jacques Pinchard, référent du parti Nouvelle Donne en Bretagne.