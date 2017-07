Jean-Eric Ougier "artificier au feu intérieur"

L'invité du 18/19 Jean-Eric Ougier, artificier

Des bleus, des rouges, des multicolores, le 14 juillet en France se fête bien souvent le nez en l’air pour admirer les feux d’artifice. Et si le ciel brille au coeur de la nuit, c'est grâce au travail de Jean-Eric Ougier, l'un des plus grands artificiers de France.

« Tout feu tout flamme », « artificier au feu intérieur », l’inventeur du Pyroconcert – alliant feu d’artifice et show musical - a conçu cinq fois le spectacle du 14 juillet à Paris et s’est illustré lors du festival de Cannes.



Entraînements sur les bords du lac

Originaire de Haute-Savoie, c’est sur les bords du lac d’Annecy et d’Aix-les-Bains que Jean-Eric Ougier trouve le meilleur terrain de jeu, multipliant les projets année après année. Autodidacte passionné des feux d’artifice dès son enfance, il créé son entreprise Fêtes et Feux en 1982. Rapidement, il décide d’allier cet art à sa seconde passion : la musique. Classique, française, c’est elle qui précède le choix des feux lors de chacun de ses spectacles.

Après 20 ans d’existence, les Pyroconcerts de Talloires en font aujourd’hui l’un des maîtres en France et en Europe.



Le reportage du jour

A 19 ans, Chloé Regaldo est double championne de France en sport adapté. Reportage Stéphane Marcelot, RCF Haute-Loire.

Le journal régional

Une édition présentée par Marie Leynaud.

Le feuilleton de la semaine: réintroduction de la tortue cistude

C'est au nord du lac du Bourget en Savoie, au coeur des zones humides de Chanaz qu'Emmanuel Cabrit nous emmène, pour suivre la réintroduction de la tortue cistude.