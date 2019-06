Jean-Louis Desvaux Président de la Société des Amis des Musées du Cotentin

La Société des Amis des Musées et monuments du Cotentin se donne comme mission le partage de l'art avec le public, que ce soit à travers l'organisation d'activités pour mieux connaître l'art, mais aussi à travers la restauration et l'acquisition de tableaux

L'association a fait un nouveau don au Musée Thomas Henry : un tableau de Maurice Pigeon, peintre paysagiste cherbourgeois du XIXe et un fauteuil roulant. Valentina MUSTAFA pose 3 questions à Jean-Louis DESVAUX Président de l'association