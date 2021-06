Jean-Luc Richard, politologue à l'Université Rennes 1

Les 20 et 27 juin, nous sommes appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales.

L'invité de la rédaction est Jean-Luc Richard, politologue et professeur à l'Université Rennes 1. Il décortique pour nous le contexte de ces élections et le rôle du conseil départementale.

Il répond aux questions de Claire le Parc.