Jean-Pascal Dubost, organisateur du festival de poésie "Et dire et ouïssance"

Le festival de poésie contemporaine "Et Dire Et Ouïssance" débute ce vendredi 25 juin dans le pays de Brocéliande. Après annulation l'année dernière pour raison sanitaire, l'amélioration sanitaire permet à l'association Dixit, organisatrice de l'événement, de maintenir sa programmation cette année.



Des poésies résolumment ancrées dans la nature, puisque bien souvent c'est équipé de chaussures de randonnées que le public va écouter des propositions artisitques variées, qui invite à redécouvrir des lieux atypiques et s'ouvrir à la poésie contemporaine.