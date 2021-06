Jean-Paul Vinot : Journées nationales de l'Agriculture

Cette année, la France organise ce week-end et pour la première fois, ses Journées Nationales de l’Agriculture. Cette première édition, qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochains, proposera à chaque citoyen de découvrir son patrimoine agricole et alimentaire, en visitant des sites de production, d’enseignement agricole, d’expérimentation, de recherche et des sites de transformation. L'occasion pour nous de découvrir la ferme de Chenevières à Saint-Quentin-le-Verger avec Jean-Paul Vinot au téléphone avec Christopher Fausten.