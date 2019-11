Jean Vallée en 71 chansons : triple CD collector "Le plus beau chemin"

Jean Vallée, Verviétois décédé en 2014, a été auteur-compositeur-interprète et a écrit plus de 200 chansons.

Grâce à ce triple album collector, il fait revivre un grand chanteur de chez nous resté simple, fidèle et aimant. Un face à face avec Malou Goeders, son épouse, vous permettra de le connaître un peu mieux.