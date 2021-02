JO de Tokyo : dernière ligne droite pour les cavaliers de l'équipe de France de concours complet

A 6 mois du début des Jeux olympiques de Tokyo, les cavaliers de l'équipe de France de concours complet ouvraient ce jour les portes de leur centre d'entrainement de Saumur à la presse. Pour l'heure, 13 couples de cavaliers et leurs montures sont sélectionnés en équipe de France. Au mois de juin, après différentes épreuves, ils ne seront plus que 4. Ils auront la responsabilité et l'honneur de représenter cet été la France au Japon durant ces Jeux olympiques 2021. Rencontre avec le directeur technique national adjoint en charge du concours complet Michel Asserey.