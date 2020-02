Depuis la rentrée 2019, le CDAD du Calvados organise 2 permanences par mois à la bibliothèque Pierre Sineux de la Fac de Caen. L'occasion pour toutes et tous de rencontrer des professionnels pour obtenir informations et conseils ; plus de renseignements avec Mme Joëlle Munier-Pacheux, présidente du tribunal judiciaire de Caen et du CDAD du Calvados.