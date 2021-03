Journal local • Jeudi 11 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : l'occupation par ses étudiants du Théâtre National de Strasbourg depuis mardi, ils veulent interpeller les pouvoirs publics sur la réouverture des lieux culturels et le statut des intermittents du spectacle; la lutte contre la précarité menstruelle, qui toucherait plus de deux millions de femmes en France, et l'engagement de la mairie de Schiltigheim dans cette lutte; enfin, focus sur la fête du Maha Shivaratree, une fête essentielle pour la communauté hindoue.