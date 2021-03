Journal local • Jeudi 18 mars 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : les guides touristiques et conférienciers à l'arrêt forcé, qui veulent la réouverture des lieux culturels; un projet de concert-test début avril à Ilkkirch-Graffenstaden, pour relancer la machine; et enfin, des toiles d'un artiste hispnao-bolivien affichées dans le hall de la Congrégation des Seours de la charité de Strasbourg, pour donner de la couleur aux malades qui y sont soignés.