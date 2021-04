Journal local • Jeudi 22 avril 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



À la une de l'actualité : Adrien Taquet, d’État en charge de l’enfance et des familles, était à Strasbourg hier pour s'entretenir avec professionnels de la protection de l'enfance sur l'impact de la crise sanitaire sur eux et les jeunes; la Ville de Strasbourg, la Préfecture et l’ARS Grand Est lancent des sites de vaccination éphémères pendant un mois; la Région Grand Est organise ce soir un webinaire sur la loi séparatisme, qui vient d’être adoptée en première lecture au Sénat.