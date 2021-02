Journal local • Jeudi 25 février 2021

À la présentation : Adrien Beaujean.



Et à la une de l'actualité : les vaccins Astrazeneca sont arrivés en France, dans les pharmacies et pourront être injectés chez les médecins traitants pour les 50-64 ans; une table ronde des hôpitaux universitaires de Strasbourg sur la vaccination justement, ce soir en direct sur le site de l'Université; enfin, le point sur les nouveaux bénéficiaires des banques alimentaires de France, et les nouveaux profils qui apparaissent depuis le début de la crise sanitaire.